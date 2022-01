Bruno Laforestrie nommé directeur du développement et du studio Radio France

Avec ces équipes, Bruno Laforestrie conduira la structuration et le déploiement de l’offre de Radio France à destination de tiers – entreprises, institutions, collectivités, éditeurs… - en valorisant nos marques et en s’appuyant sur les savoir-faire uniques de la maison en matière de son, de création et d’innovation pour contribuer à développer nos ressources et notre notoriété. "Au moment de cette évolution au sein du groupe, Sibyle Veil tient à saluer l’action de Bruno Laforestrie à la tête de la radio la plus jeune de France, il a su la repositionner et lui permettre de rencontrer son public" indique un communiqué.

Bruno Laforestrie conserve par ailleurs la Présidence du Comité Égalité 360° de Radio France sous la responsabilité de Sibyle Veil et continuera de prendre part au Comité de direction radio & musique.