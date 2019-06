Bordeaux, nous voici ! Depuis le temps qu’on y pense et depuis le temps qu’on le prépare… Le RadioTour, organisé par l’équipe des Éditions HF, s’élance officiellement ce 5 juin depuis Bordeaux. C’est une première, car jamais un tel périple radiophonique n’a été organisé en France : 6 villes desservies jusqu’au 3 décembre. C’est un périple certes, mais surtout un vrai pari : celui de venir vous rencontrer. Et dans notre barnum, nous amenons, avec nous et jusqu’à chez vous, des professionnels, des spécialistes et des partenaires qui ont tous l’amour de la radio chevillé au corps.

Ainsi, pour cette première étape, une petite centaine de professionnels devraient converger sur les bords de la Garonne. Ils sont tous issus de Nouvelle-Aquitaine, cette vaste région qui va de Bordeaux à Guéret et de Poitiers à Bayonne et qui est riche d’atouts radiophoniques.

Plus qu’un mini Salon de la Radio, ce RadioTour permettra d’évoquer le marché régional de la radio sur 6 territoires différents avec, ses leaders, ses challengers… et tous ses acteurs. C’est une vraie bonne raison de prendre le temps de se réunir et de réinventer la radio de proximité.

Avant la trêve estivale, le RadioTour fera étape à Nantes le 4 juillet prochain. Et dès la rentrée, nous reprendrons la route pour Marseille (26 septembre), Lyon (10 octobre), Lille (7 novembre) et Toulouse (3 décembre). La caravane du Salon de la Radio et de l'Audio Digital vous promet de grands moments avec les acteurs du secteur de la radio et de l'audio digital autour d'un thème décliné dans chacune de ces villes : "Audience locale et nouveaux territoires : comment réinventer la radio de proximité ?"









Brulhatour