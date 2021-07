Envoyer à un ami Version imprimable Partager

À écouter les uns et les autres, cette année aura été, encore une fois, particulièrement éprouvante. Nombreux sont les professionnels qui terminent cette saison 2020-2021 sur les rotules. Ils n’ont pourtant pas démérité. Mais la crise sanitaire vient toujours enrayer ou ralentir une mécanique, depuis de nombreuses années, bien huilée. La situation exige encore davantage d’application, d’adaptation, d’attention… Bref, de résistance. On imagine que la majorité du secteur va tirer, avec un plaisir non dissimulé, un trait définitif sur ces dix mois qui ont notamment vu une baisse, non négligeable, de l’audience. Avant de mettre aux oubliettes cette saison, il ne faut pas oublier la prochaine publication d’abord de la 126 000 Radio et, ensuite, des Médialocales. Aussi attendue que redoutée, cette dernière, qui impacte directement le chiffre d’affaires des nombreuses radios indépendantes, sifflera le coup de sifflet final, avant la fin du mois de juillet.



À l’horizon se dessine déjà la prochaine saison. Nul ne peut dire de quoi elle sera faite. Mais si cette maudite crise sanitaire accompagnée de ses fâcheuses conséquences se poursuit, gageons que l’on revivra ce que l’on a vécu ces derniers mois : une industrie pas vraiment à l’arrêt, mais patinant avec un moteur en surchauffe. Tout cela devrait avoir des conséquences sur les audiences de la radio, forcément, et sur l’audio digital qui, assurément, maintiendra un rythme de développement soutenu.



Ce mois de juillet 2021 marque la fin de la 10e saison du mensuel La Lettre Pro de la Radio. Dix ans déjà et 134 numéros plus tard, le moral est toujours aussi bon ! La volonté de partager l’actualité du secteur et d’accompagner les professionnels est intacte. La crise que nous vivons l’a même renforcée. Néanmoins, on ne vous cache pas notre irrésistible envie de profiter du soleil, des longues soirées d’été et des siestes bien méritées. Bonnes vacances !

