Black Friday : Toyota inaugure le premier coupe-file de NRJ Global

Porté par la conviction que face à la course à la productivité, l’ajout de temps publicitaire dans les périodes de forte demande n’est pas la solution, NRJ Global développe depuis deux ans la stratégie du "less is more". Elle se traduit par la maîtrise du temps publicitaire à 9 minutes en moyenne par heure sur les 4 stations du Groupe NRJ (NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons).

Cette maîtrise du temps publicitaire opérée par le groupe sur ces antennes a permis de contribuer à renforcer encore plus le contrat d’écoute avec ses auditeurs ou encore de garantir plus d’émergence et d’efficacité publicitaire des campagnes publicitaires avec un gain de 11 points d’envie d’achat sur les 25-59 ans.