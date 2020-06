Benoît Almeras lauréat du Prix RFI Charles-Lescaut

Les quatre candidats, présélectionnés sur dossier par un premier jury, ont présenté un journal complet de 10 minutes avec des éléments sonores, et un reportage court illustrant un événement récent de l'actualité. Ils ont ensuite passé un entretien devant un jury restreint pour des raisons sanitaires, composé de rédacteurs en chef de RFI.

Le jury a particulièrement apprécié sa bonne connaissance personnelle et professionnelle des dossiers internationaux et particulièrement africains : "lors de l’épreuve du journal, Benoit a su parfaitement hiérarchiser l’information et lors de son entretien avec le jury, il a démontré une motivation sincère à rejoindre les équipes de RFI".

Cette année, le jury du Prix Charles Lescaut 2020 était composé d’un jury restreint étant donnée la situation sanitaire actuelle : Liza Chaboussant, présidente du jury, rédactrice en chef, Secrétaire Générale des Rédactions, Frédérique Misslin, adjointe à la Directrice de RFI en charge de l’Information Monde et Laurent Correau, rédacteur en chef du service Afrique.