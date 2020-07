Belgique : l’agence publicitaire de 7FM offre plus de 100 000 euros

"Tous ensemble pour relancer le commerce local, les entreprises et les commerçants en région en ont bien besoin" a indiqué Raphaël Warny le directeur de l’agence TTC et responsable 7FM. Au rayon des annonceurs, d’excellents retours viennent ponctuer cette action très bien suivie. "100 000 euros de diffusion, c’est plus de 1 000 euros offerts à 100 clients. Et l’action ne se termine pas en si bon chemin. Nous allons poursuivre durant l’été et l’amplifier en proposant des abonnements, un peu sur base d’un abonnement mobile" a précisé Raphaël Warny.

7FM marque encore des points auprès des annonceurs régionaux, et compte bien ne pas s’arrêter là...