Belgique : Nostalgie renforce sa présence à la télévision avec LN24

Jean-François Pottier, Directeur des Programmes de Nostalgie, précise : "Notre présence sur LN24 permet de prolonger l’expérience Nostalgie en donnant notamment à voir ce qui fait le charme de nos matinales : la complicité, la bonne humeur et, bien sûr, l’excellente musique. C’est aussi l’occasion de faire découvrir des rendez-vous qui incarnent notre volonté de proposer des programmes vivants, originaux et novateurs, comme "Mission NostaMan" ou "Une furieuse envie de chanter avec Nostalgie"."

Il ajoute : "La manière de consommer la radio s’est beaucoup diversifiée. Aujourd’hui, près de 10 % de la population écoute ou regarde la radio via l'écran de la télévision. Il est donc tout à fait naturel pour Nostalgie d’être présente sur ce support et, plus largement, d’être là où nos auditeurs ont envie de nous retrouver".