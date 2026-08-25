Belgique : Nostalgie renforce sa présence à la télévision avec LN24

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Déjà présente à la télévision depuis près de deux ans avec "La Nosta Family", diffusée sur Proximus Showcase, Nostalgie franchit une nouvelle étape en rejoignant LN24. Chaque matin dès 06h, les téléspectateurs peuvent retrouver "La Nosta Family", avant "NostaMan" de 09h à 10h. Olivier Duroy et Isabelle Verjans ont également retrouver leur quartier général depuis ce 24 août. Le week-end, la musique et la bonne humeur occuperont l’antenne de LN24 de 06h à 10h.
Nostalgie introduira également une nouveauté avec "Une Furieuse envie de chanter", présentée comme la première émission karaoké de Belgique. De 09h à 10h, les téléspectateurs pourront retrouver les morceaux cultes de Nostalgie accompagnés de leurs paroles à l’écran.
Cette présence télévisée doit permettre à la station de prolonger certains de ses programmes radio sur un autre support, en particulier ses matinales et des rendez-vous comme "Mission NostaMan" ou "Une furieuse envie de chanter avec Nostalgie".
La manière de consommer la radio s’est beaucoup diversifiée
Jean-François Pottier, Directeur des Programmes de Nostalgie, précise : "Notre présence sur LN24 permet de prolonger l’expérience Nostalgie en donnant notamment à voir ce qui fait le charme de nos matinales : la complicité, la bonne humeur et, bien sûr, l’excellente musique. C’est aussi l’occasion de faire découvrir des rendez-vous qui incarnent notre volonté de proposer des programmes vivants, originaux et novateurs, comme "Mission NostaMan" ou "Une furieuse envie de chanter avec Nostalgie"."
Il ajoute : "La manière de consommer la radio s’est beaucoup diversifiée. Aujourd’hui, près de 10 % de la population écoute ou regarde la radio via l'écran de la télévision. Il est donc tout à fait naturel pour Nostalgie d’être présente sur ce support et, plus largement, d’être là où nos auditeurs ont envie de nous retrouver".
Il ajoute : "La manière de consommer la radio s’est beaucoup diversifiée. Aujourd’hui, près de 10 % de la population écoute ou regarde la radio via l'écran de la télévision. Il est donc tout à fait naturel pour Nostalgie d’être présente sur ce support et, plus largement, d’être là où nos auditeurs ont envie de nous retrouver".