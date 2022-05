Belgique : Nostalgie+ rend hommage à Dalida

"Dalida était une artiste d'une modernité inouïe. Elle nous quittait le 3 mai 1987. 35 ans plus tard, son souvenir est toujours aussi présent. Elle a traversé les modes et les époques. Nous avions envie de lui consacrer une journée sur Nostalgie+ pour lui rendre hommage" a expliqué Vianney 't Kint de Nostalgie+.

Entre 11h et 12h, Sabine Mathus s'entretiendra avec Orlando, le frère de Dalida et producteur de la star : "Ce mardi entre 11h et midi, j’aurai la chance de passer un coup de fil à Orlando. Un frère et un producteur qui veille au quotidien depuis 35 ans sur cette grande Dame qui avait une belle âme et qui aujourd’hui encore séduit toutes les générations. Nous parlerons aussi avec lui du coffret collector sorti la semaine dernière et que nous offrirons à nos auditeurs" a indiqué Sabine Mathus.