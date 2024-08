Belgique : NRJ lance une grande collecte de matériel scolaire

En Wallonie, un enfant sur quatre grandit dans la pauvreté, et à Bruxelles, ce chiffre grimpe à quatre sur dix. La rentrée scolaire représente souvent un défi de taille pour ces familles en difficulté. C’est pourquoi, cette année, NRJ appelle ses auditeurs à se mobiliser pour la plus grande collecte de matériel scolaire jamais réalisée dans le pays. Chaque auditeur est invité à trier son matériel scolaire et à ne conserver que le neuf ou le quasi neuf. Tous les types de fournitures sont les bienvenus, à l'exception des classeurs : crayons gris et de couleur, marqueurs, surligneurs, stylos, taille-crayons, règles, gommes, ciseaux, cahiers, plumiers, cartables, et bien plus encore. Les auditeurs peuvent séposer leurs dons dans les magasins Fox & Cie et Maniet Luxus situés en Wallonie et à Bruxelles.