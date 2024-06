Belgique : 6 000 spectateurs au NRJ Music Tour

Le jeudi 6 juin, le NRJ Music Tour était de retour pour une nouvelle édition sensationnelle. À cette occasion, Gims, Hatik, Mustii, Joseph Kamel ou encore Puggy ont fait danser la foule du plus grand concert gratuit de Belgique. Avant de monter sur scène, toutes les artistes sont passées par l'émission spéciale de Wendy, JerM et Tanguy, en direct sur NRJ. Une occasion de prendre un bain de foule avec les quelques auditeurs privilégiés qui, après avoir gagné leur entrée sur NRJ, ont pu assister à l'émission radio aux premières loges.

Pour sa 20e année, le NMT a été particulièrement gâté. On a notamment pu voir le public du WEX danser sur les plus grands tubes de Gims ou se déhancher sur "Before The Party's Over" de Mustii. Les auditeurs ont également découvert la chorégraphie officielle de l'hymne composé par NRJ pour soutenir les Diables Rouges à l'Euro de football.