Belgique : 123 dossiers de candidature recevables

Les services du CSA entament à présent une période d’encodage des données et d’analyse approfondie des dossiers recevables afin de juger de la pérennité des projets et de leur apport à la diversité du paysage radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les dossiers seront évalués par le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA au cours des trois prochains mois. Le Collège rendra ses décisions d’attribution et de refus le 16 juillet 2019 au plus tard.La liste complète des candidatures est accessible ICI