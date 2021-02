Bel RTL lance l'Opération Pièces Rouges 2021

Plus que jamais, Bel RTL compte sur la générosité de tous et notamment, celle des écoliers. Pour cette 3e année de l'opération Pièces Rouges, un grand concours entre écoles "créez votre propre tirelire" est organisé. Les tirelires les plus originales seront présentées lors du Télévie, le samedi 18 septembre.

La banque Crelan est à nouveau partenaire de l'opération. Ce partenariat permet à chaque auditeur de se rendre, dès à présent, dans une agence pour déposer ses pièces rouges. En 2 ans, grâce à la générosité des auditeurs de Bel RTL, cette opération a permis de récolter 865 360,19 € au profit de la recherche contre le cancer.

L’opération Pièces Rouges se terminera le 18 septembre 2021 lors de la journée de clôture du Télévie.