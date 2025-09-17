La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 17 Septembre 2025 - 08:50

Bel RTL enrichit son offre audio digital avec six nouvelles webradios


Bel RTL annonce le lancement de six nouvelles webradios, disponibles gratuitement depuis le 12 septembre, sur belrtl.be et via son application. Cette extension numérique permet aux auditeurs de retrouver en continu l’univers musical de leurs émissions favorites.



L’offre comprend "Bel RTL 100 % français", consacrée à la chanson francophone, "Bel RTL Happy Hour”, orientée vers les tubes incontournables, "Bel RTL 100 % n°1", centrée sur les hits légendaires, "Bel RTL 100 % relax”, dédiée à la détente, ainsi que "Bel RTL Génération 60-70” et "Bel RTL Génération 80-90", deux canaux axés sur la musique des décennies correspondantes.
Ces déclinaisons digitales prolongent directement des rendez-vous déjà présents à l’antenne : "Bel RTL 100 % français” diffusé le dimanche soir, "Bel RTL Happy Hour" en semaine et le samedi, "Bel RTL 100 % n°1" le samedi matin et "Bel RTL 100 % relax” chaque soir en semaine. Les webradios permettent donc d’étendre l’écoute de ces formats au-delà de leurs cases traditionnelles.


Pour Frédéric Herbays, directeurs des radios à RTL Belgium, "avec l’info et la bonne humeur, la musique est un des piliers de Bel RTL. Avec ces nouvelles webradios, nous offrons à nos auditeurs la possibilité de retrouver toute la programmation musicale de leurs émissions préférées en continu". Cette initiative vise à renforcer la relation avec les auditeurs et à diversifier les points de contact avec la marque Bel RTL.

Tags : Bel RTL, Frédéric Herbays, RTL Belgium, webradio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


