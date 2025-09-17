Bel RTL enrichit son offre audio digital avec six nouvelles webradios

L’offre comprend "Bel RTL 100 % français", consacrée à la chanson francophone, "Bel RTL Happy Hour”, orientée vers les tubes incontournables, "Bel RTL 100 % n°1", centrée sur les hits légendaires, "Bel RTL 100 % relax”, dédiée à la détente, ainsi que "Bel RTL Génération 60-70” et "Bel RTL Génération 80-90", deux canaux axés sur la musique des décennies correspondantes.

Ces déclinaisons digitales prolongent directement des rendez-vous déjà présents à l’antenne : "Bel RTL 100 % français” diffusé le dimanche soir, "Bel RTL Happy Hour" en semaine et le samedi, "Bel RTL 100 % n°1" le samedi matin et "Bel RTL 100 % relax” chaque soir en semaine. Les webradios permettent donc d’étendre l’écoute de ces formats au-delà de leurs cases traditionnelles.

