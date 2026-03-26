Baromètre 2025 : les radios attendent un SNRL plus utile et mobilisé

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Le baromètre 2025 confirme une attente claire : "le SNRL est utile aux radios associatives". Les retours recueillis ces dernières semaines font apparaître une perception globalement positive de son action, en particulier sur des dimensions opérationnelles directement liées à l’activité radio. Les effets concrets cités par les radios mettent en avant la mobilisation sur le FSER, la circulation de l’information, la réactivité, ainsi que l’accompagnement sur certains dossiers. Cette perception s’inscrit également dans une dynamique collective jugée plus lisible, traduisant un rôle identifié du SNRL dans l’écosystème des radios associatives.
Dans ce cadre, la priorité qui ressort très nettement pour 2026 est "FSER & concertation", devant d’autres attentes exprimées autour des partenariats, de l’EMI, de la communication, du DAB+ et de la formation.
Dans ce cadre, la priorité qui ressort très nettement pour 2026 est "FSER & concertation", devant d’autres attentes exprimées autour des partenariats, de l’EMI, de la communication, du DAB+ et de la formation.
Une base d’adhésion significative et un enjeu de mobilisation
Autre enseignement du baromètre, "près d’un répondant sur deux est déjà adhérent au SNRL". Ce niveau d’adhésion constitue un indicateur de l’ancrage du syndicat dans le secteur des radios associatives, tout en soulignant un potentiel de développement du collectif. Ce constat s’accompagne d’un enjeu identifié pour l’année à venir, résumé par les termes "consolider, mobiliser, agir".
Dans un environnement où les attentes opérationnelles restent élevées, la capacité à élargir la base d’adhérents et à renforcer l’action collective apparaît comme un levier central pour accompagner les évolutions du secteur radio et de l’audio associatif.
Dans un environnement où les attentes opérationnelles restent élevées, la capacité à élargir la base d’adhérents et à renforcer l’action collective apparaît comme un levier central pour accompagner les évolutions du secteur radio et de l’audio associatif.