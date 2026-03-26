Baromètre 2025 : les radios attendent un SNRL plus utile et mobilisé

Le baromètre 2025 confirme une attente claire : "le SNRL est utile aux radios associatives". Les retours recueillis ces dernières semaines font apparaître une perception globalement positive de son action, en particulier sur des dimensions opérationnelles directement liées à l’activité radio. Les effets concrets cités par les radios mettent en avant la mobilisation sur le FSER, la circulation de l’information, la réactivité, ainsi que l’accompagnement sur certains dossiers. Cette perception s’inscrit également dans une dynamique collective jugée plus lisible, traduisant un rôle identifié du SNRL dans l’écosystème des radios associatives.

Dans ce cadre, la priorité qui ressort très nettement pour 2026 est "FSER & concertation", devant d’autres attentes exprimées autour des partenariats, de l’EMI, de la communication, du DAB+ et de la formation.