BFMTV : un nouveau podcast avec Dominique Rizet

Dans chaque épisode de " L'instant où" , d’environ 45 minutes, conçu et réalisé par le journaliste Fabien Randrianarisoa, Dominique Rizet fait le récit de ces "instants où" des destins basculent. De grandes histoires connues de tous mais racontées comme jamais à travers d’interviews inédites réalisées chez chacun des protagonistes. Un dispositif qui a permis à Dominique Rizet de recueillir des confessions jamais entendues : "Ce sont parfois des histoires et des témoins que je connais depuis quarante ans. Et pourtant, ces entretiens m’ont touché et ont révélé des éléments que je ne connaissais pas".Avec cette nouvelle série inédite, BFMTV veut poursuivre le développement de son offre de podcasts déjà riche de 60 productions par semaine...