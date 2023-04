Avec Le Figaro Radio, Le Figaro accélère son développement audiovisuel

Le Figaro Radio est diffusée en DAB+ à Paris, Marseille et Nice, puis progressivement dans d’autres grandes agglomérations. Elle souhaite offrir une large place à l’analyse et aux décryptages, afin de mieux comprendre les débats d’aujourd’hui, et reprendra les grandes émissions du Figaro en version audio, des chroniques, des récits et des podcasts, complétés par une programmation musicale "classic soft rock" très ouverte. Utilisant l’ensemble des possibilités offertes par le DAB+, le format audio sera enrichi des données numériques associées (l’actualité en continu, informations programmes et météo).