Avec "Halloween", NRJ lance son premier podcast natif

Cette série de podcasts sera disponible à partir du jeudi 11 octobre, sur tous les supports (smartphone, enceintes connectées, ordinateur, tablettes, TV, sur le web et les applications NRJ) ainsi que sur l’intégralité de l’écosystème NRJ, à savoir nrj.fr et nrjplay.fr, mais également les agrégateurs tels qu’iTunes, Tune-In, Radioline ou encore Orange box.Produit par Blumhouse Productions (Get Out Split) et John Carpenter, le film “Halloween”, dans les salles le 24 octobre, est un film d’horreur américain, réalisé par David Gordon Green. Ce dernier volet marquera le 40ème anniversaire du film original de 1978, le retour de John Carpenter dans le rôle de producteur délégué et la reprise du rôle de Laurie Strode par Jamie Lee Curtis.Ce n'est pas une première pour Universal Pictures, puisque le studio co-produit le podcast native " 3h56 , le premier homme sur la lune" avec Europe 1 Studio. Il s'agit d'u nouveau modèle de monétisation, reprenant le système de "brand content".