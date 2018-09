Europe 1 lance "3h56, le premier homme sur la Lune"

Après le succès de Varennes, la première série originale d’Europe 1, "3h56" est le premier projet de brand content d’Europe 1 Studio et de Lagardère Publicité. Pour Olivier Lendresse, directeur du numérique d’Europe 1 : "En imaginant cette série avec Universal, nous avons voulu proposer un contenu audio original qui prolonge l’expérience du film, avec d’autres points de vue, des témoignages inédits et des archives de l’époque. C’est sur ce savoir-faire propre à Europe 1 – raconter des histoires, créer des expériences sonores et les diffuser au plus grand nombre- qu’Europe 1 Studio va s’appuyer, pour développer ses propres projets éditoriaux et accompagner les marques et annonceurs qui souhaitent explorer le territoire de l’audio".