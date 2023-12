Avant l’arrivée du père Noël…

Ainsi se termine 2023. L’année ne restera pas dans les annales. Ni la saison précédente qui s’est achevée en juin dernier, ni celle qui vient de débuter en septembre. La radio perd, beaucoup trop rapidement, des auditeurs : entre septembre-octobre 2022 et septembre-octobre 2023, la radio a ainsi vu se perdre, on ne sait où, 1 187 000 auditeurs. Septembre, avec ses allures de mois d’août, aurait eu raison des audiences de rentrée. On aurait dit des chiffres de grandes vacances ! D’aucuns donc accuseront la météo. Ils n’auront pas tout à fait tort. D’autres, les plateformes en ligne. D’autres encore, le télétravail… D’autres, plus prosaïques, remettront une pièce dans la machine pour accuser les cadres d’immobilisme et d’attentisme. S’il faut bien trouver un coupable, il faudrait vite réfléchir à la mise en place de solutions. Mais, la situation économique étant ce qu’elle est, il y a peu de chances que l’on soit les témoins de grands bouleversements durant cette saison.



Cette année 2023 marque aussi un changement que l’équipe de La Lettre Pro de la Radio a pu constater du haut de son poste d’observation : une diminution significative du nombre reçu de communiqués de presse. Et c’est très loin d’être anecdotique. Avant les frimas de l’hiver, on a cette sensation que le monde de la radio est entré dans une relative léthargie qui donnerait raison à ceux, dont on parlait plus haut, qui pointent du doigt l’immobilisme et l’attentisme. Croyez-en notre expérience, la quantité d’informations qui remonte quotidiennement des stations petites et grandes est un bon baromètre de l’esprit qui y règne.



On verra si 2024 nous donnera raison. Nous, on avance. L’équipe prépare un nouveau Paris Radio Show. Nouvelles dates et nouveau lieu : les 6 et 7 février 2024 à La Bellevilloise à Paris. Et comme on adore, nous aussi, remettre une pièce dans la machine, et comme on a largement démontré nos capacités d’endurance dans ce domaine, on repartira sur les routes avec une nouvelle édition du RadioTour 2024 qui passera par Grenoble, Strasbourg, Montpellier, Rennes et… Bruxelles.



Joyeux Noël et belles fêtes de fin d’année !



Brulhatour