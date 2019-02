Augustin Trapenard, lauréat du Prix Philippe Caloni 2018

Le Prix Philippe Caloni, récompensant le meilleur intervieweur de l'année, est une distinction française de journalisme créée en 2007 par Marie-Françoise Caloni et ses enfants, en l'honneur du journaliste Philippe Caloni (1940-2003). La Société civile des auteurs multimedia (Scam) en est le partenaire. Le prix est destiné à un journaliste ayant fait preuve de talent et d’éclectisme, en particulier dans l’exercice de l’interview ou de l’entretien. Hier soir, le journaliste Augustin Trapenard s'est remettre ce prix pour l'année 2018 dans les locaux de la Scam. Pour cette douzième édition du Prix, le Jury a tenu à distinguer Augustin Trapenard pour son art de l’entretien culturel dans "Boomerang" qu’il assure en direct du lundi au vendredi à 9h sur France Inter.



Augustin Trapenard succède ainsi à Frédéric Taddeï (2007), Emmanuel Laurentin (2008), Nicolas Demorand (2009), Jean-Jacques Bourdin (2010), Jean-Michel Aphatie (2011), Anne-Sophie Lapix (2012), Marc Voinchet (2013), Thierry Demaizière (2014), Léa Salamé (2015), Thierry Ardisson (2016) et Elizabeth Martichoux (2017).