Auditeurs fichés chez Europe 1 : Laurent Guimier répond

C'est une information dont Europe 1 se serait bien passée. Alors que la station généraliste tente de se relancer en se voulant bienveillante et proche de ses auditeurs, le site Médiapart révèle que la station aurait fiché ses auditeurs pendant près de 20 ans, jusqu'en 2017. "Séropositif", "plus alcoolique mes fesses !", "arrêt maladie, traitement pour un cancer", "accent juif tunisien, insistant et désagréable", "accent du Maghreb, pas toujours claire, bavarde, a besoin de parler de son cancer", "il est homo", ou encore "ancien hétéro, qui est devenu homo". Certains commentaires relèvent même de l'injure et de l'homophobie : "gros con", "voix de vieille pédale", "ne répond jamais ce fdp", "connard qui nous a déjà bien fait chier"... Les termes employés font tâche en pleine polémique de la "Ligue du LOL", du nom de ce groupe de journalistes de plusieurs médias, qui a harcelé des confrères et consoeurs pendant plusieurs années sur les réseaux sociaux.