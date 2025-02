Audiens : les salariés de Radio France ont accès sans frais à Poppins

De plus en plus d’employeurs et de complémentaires santé, convaincues de l'intérêt du dispositif pour les enfants mais aussi pour alléger la charge mentale des parents, prennent en charge l'abonnement mensuel des familles d'enfants dys. Le principe est simple et très ludique, ce qui permet à l'enfant de s'entraîner et de progresser tout en ayant l'impression de jouer. L'enfant incarne un petit personnage de jeu vidéo et parcourt l’un des 30 mini-jeux de langage et de musique proposés. Une séance quotidienne comprend 10 minutes de jeux de langage et 10 minutes de jeux de musique.

Sa progression est encouragée avec des récompenses et des éléments de personnalisation de son avatar. Et en parallèle une plateforme de suivi permet aux parents de visualiser les progrès de leur enfant.