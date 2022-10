Audiences numériques en hausse pour NRJ Group

Les 4 radios premium sont toutes en progression. En un an, NRJ a enregistré une hausse de 33% de sessions et sa durée d'écoute a augmenté de 22 points. de son côté, Nostalgie a vu son nombre de session augmenter de 25% et sa durée d'écoute a enregistré une hausse de 10 points. Par ailleurs, Chérie FM a vu son nombre de session augmenter de 27% tout comme sa durée d'écoute qui a fait un bon de 15%. Enfin, la station Rire & Chansons a signé une hausse de 28% du nombre de ses sessions et une hausse de 25% de sa durée d'écoute.Avec 34.2 millions de sessions, il s'agit de "la plus forte augmentation du marché" rappelle NRJ Group.L'ensemble des résultats de l'ACPM pour le mois de septembre est accessible ICI