Audience : Marc-Antoine Le Bret séduit les auditeurs de RFM

Diffusée en direct et en Facebook live du lundi au vendredi, cette chronique humoristique décortique l’actualité du jour et fait la part belle aux imitations "les plus originales et aux répliques les plus percutantes". De Jean-Claude Van Damme à Emmanuel Macron en passant par le Père Fouras ou Cyril Hanouna, personne n’échappe au regard de Marc-Antoine. Preuve de ce succès les derniers chiffres d’audience Médiamétrie indiquent un gain de 29 000 auditeurs pour la rediffusion de 06h15, 9 000 auditeurs supplémentaires pour la chronique de 08h15 et 44 000 auditeurs en plus pour la diffusion de 18h15. À noter également, les bons résultats de la chronique sur le digital qui a enregistré sur ces 3 derniers mois près de 660 000 vues.