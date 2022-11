Au tour de Radio Notre dame d'organiser son Radio Don

"Avec vos dons, nous payons toutes les charges que nous supportons en tant que média : frais de production et d’animation, de programmation, d’émetteurs, de relais sur internet… et tous les frais généraux liés au fonctionnement et à la gestion d’une structure de 35 salariés et plus d’une centaine de bénévoles."

"Radio Notre Dame apporte chaque jour son éclairage singulier, porteur de joie et d' espérance : actualité, spiritualité, réflexions et culture... Une radio dont on ne peut plus se passer. Tout cela est possible grâce à la générosité de ses donateurs. Cette opération est capitale pour Radio Notre Dame" indique la station.