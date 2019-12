Arrivée de Thierry Steiner à la direction de Champagne FM

Thierry Steiner retrouve France Inter en 2006 pour y assurer la présentation de journaux et de sessions d’information, notamment sur la matinale. En 2010, il est nommé directeur de France Bleu Maine dont il supervise la création le 1er juin 2010 et rejoint ainsi le réseau France Bleu. En juin 2016, il devient directeur territorial de ce réseau et supervise, à ce poste, les 750 collaborateurs des 22 stations situées à l’Ouest de la France. Depuis janvier 2018, Thierry Steiner était directeur du développement d'Europe 1 et directeur des réseaux RFM et Virgin Radio. Il a contribué à renforcer la proximité des antennes locales des radios musicales en s'appuyant sur une équipe de de plus de 130 personnes en région et en dynamisant le lien avec les régies locales.

Il prendra officiellement ses fonctions le 17 décembre.