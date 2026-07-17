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Vendredi 17 Juillet 2026 - 09:05

Après l'EAR National, place aux audiences radio en Île-de-France


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Après la publication des résultats de l'EAR National la semaine dernière, Médiamétrie a diffusé ce matin à 09h les dernières audiences des radios à Paris et en Île-de-France. Cette déclinaison régionale de l'étude complète les données nationales en offrant un focus sur les performances des stations diffusées en région francilienne, et plus particulièrement sur les radios locales présentes sur ce marché.


Après l'EAR National, place aux audiences radio en Île-de-France

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Après l'EAR National, l’EAR Île-de-France confirme la domination de France Inter sur le marché radiophonique francilien. Dans un environnement particulièrement dense et concurrentiel, les radios locales doivent composer avec une offre extrêmement abondante, qui rassemble les grands réseaux nationaux, les stations généralistes, musicales et thématiques, ainsi qu'un nombre important d'acteurs locaux et associatifs. Cette forte concurrence rend plus difficile la conquête de nouveaux auditeurs et la fidélisation de leur public. Du côté des stations musicales, il faut souligner l'exceptionnelle performance de Radio Nova (619 000 auditeurs) qui s'impose comme la première radio du segment en Île-de-France.
Prochain et dernier rendez-vous de la saison avec les résultats de l'EAR Local 2024-2026 attendus le 23 juillet à 09 heures.

Tous les résultats

Médiamétrie - EAR > Île-de-France – Avril-Juin 2026 - Ensemble 13 ans et plus - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
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Tags : audience, EAR, EAR Île-de-France, EAR National, Île-de-France, Médiamétrie, Paris



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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