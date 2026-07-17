Après l'EAR National, place aux audiences radio en Île-de-France

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Après l'EAR National, l’EAR Île-de-France confirme la domination de France Inter sur le marché radiophonique francilien. Dans un environnement particulièrement dense et concurrentiel, les radios locales doivent composer avec une offre extrêmement abondante, qui rassemble les grands réseaux nationaux, les stations généralistes, musicales et thématiques, ainsi qu'un nombre important d'acteurs locaux et associatifs. Cette forte concurrence rend plus difficile la conquête de nouveaux auditeurs et la fidélisation de leur public. Du côté des stations musicales, il faut souligner l'exceptionnelle performance de Radio Nova (619 000 auditeurs) qui s'impose comme la première radio du segment en Île-de-France.
Prochain et dernier rendez-vous de la saison avec les résultats de l'EAR Local 2024-2026 attendus le 23 juillet à 09 heures.
Prochain et dernier rendez-vous de la saison avec les résultats de l'EAR Local 2024-2026 attendus le 23 juillet à 09 heures.
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