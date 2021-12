Apple Podcasts dévoile son Best of 2021

Les équipes éditoriales locales d’Apple Podcasts ont choisi de mettre en avant leurs 15 coups de coeur de l’année, ainsi que les nouveaux podcasts et nouvelles saisons qui ont eu le plus de succès auprès des auditeurs en 2021.

Au niveau mondial, Apple Podcasts a élu "A Slight Change of Plans" de Maya Shankar (Pushkin Industries) Meilleur Podcast de l’Année, et "Anything for Selena" de Maria Garcia (WBUR and Futuro Studios) Meilleur Nouveau Podcast de l’année. "Ces programmes, profondément personnels et pourtant universels, traitent des changements profonds, des perceptions de l'identité et de l'estime de soi, et du sens de l'appartenance, à travers des discussions stimulantes".