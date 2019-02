Améliorez vos ventes d'espaces publicitaires

Depuis plus de 10 ans, elle se présente comme la formation de référence, incontournable pour débutants ou vendeurs expérimentés. Cette formation dénommée "Vendre mieux et plus de pub radio en 2019" se déroulera les 13 et 14 mars 2019. Au programmes, des idées originales et des stratégies marketing innovantes pour développer l’expertise et les performances de votre équipe commerciale en toutes situations. Autre rendez-vous avec la formation intitulée "La commercialisation Radio + Digital" qui aura lieu le vendredi 15 mars 2019. Elle permet de consolider son CA radio et développer facilement des ventes additionnelles Radio + Digital. Objectifs : décrocher des annonceurs intéressés par les réseaux sociaux avant que d’autres concurrents ne le fassent à votre place et donner immédiatement une "image digitale" à votre média.Ces formations se déroulent dans les locaux de A2PRL / Mediameeting à Issy-les-Moulineaux.Inscriptions : ICI