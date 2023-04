Alouette : un concert privé dans la Creuse

Céphaz, Marghe, Lilian Renaud, Jessy Elsa Palma et Cyprien seront sur la scène de cet événement proposée par l'équipe d'Alouette, salle Apollo à Dun-Le-Palestel, dans la Creuse. Ces 5 artistes, qui composent une partie de la troupe de l’Héritage Goldman, interprèteront les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman, lors de cette soirée exclusive pour Alouette. Pour cet événement, les portes ouvriront à partir de 19h, salle Apollo à Dun-Le-Palestel.

Plus de 350 invitations sont offertes et à gagner actuellement et jusqu’au jour J de l’événement sur Alouette, alouette.fr et les réseaux sociaux officiels de la radio.