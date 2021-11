Alouette : un concert avec Obispo et Leroy

"Plus de 400 auditrices, auditeurs et partenaires seront conviés pour ce concert privé prestigieux" indique un communiqué. Les invitations seront à gagner à partir du lundi 15 novembre sur l’antenne au 0820 90 9000 et par SMS ainsi que sur alouette.fr et sur les réseaux sociaux de la première radio régionale de France.

Hier matin, Nolwenn Leroy était invitée en direct de la matinale d'Alouette pour présenter son album "La Cavale".