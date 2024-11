Alouette en direct du Village du Vendée Globe

À l’approche de la 10e édition du Vendée Globe, la radio Alouette se mobilise pour faire vivre aux auditeurs une expérience unique. Ce mercredi 6 novembre, de 10h à 13h, Alouette diffusera une émission spéciale en direct du village du Vendée Globe, aux Sables d’Olonne. À cinq jours du départ tant attendu de la course, les auditeurs sont invités à rejoindre le village pour participer à cette émission spéciale.

Parmi les invités, on retrouvera des acteurs majeurs du secteur touristique et nautique de la région, ainsi que Benjamin Ferré, le skipper qui fera sa première traversée sur le bateau de François Gabart, vainqueur du Vendée Globe en 2012. Ce dernier partagera son rêve de relever ce défi en solitaire, surnommé "L'’Everest des mers".