Alexandre Houget rejoint HyperWorld

HyperWorld renforce son équipe en recrutant un nouveau directeur des études. Diplômé en économie et marketing international, Alexandre Houget a débuté sa carrière en 2007 à la direction marketing de la Fédération Française de Tennis. Il a ensuite rejoint la régie publicitaire de France Télévisions en 2008, puis celle de TF1 en 2009. En 2013, il intègre la direction du marketing antenne de TF1 et donne ainsi une dimension plus éditoriale à son parcours, avant de rejoindre en avril 2014 le département des études et de la prospective de Radio France, où il prend en charge le pôle musique pour l’ensemble des 7 chaînes du groupe. Quatre ans plus tard, en mai 2018, il prend la direction des études d’HyperWorld, où il aura pour mission de piloter les enquêtes et de développer les produits en étroite collaboration avec les clients de la société.



Âgé de 35 ans, ce passionné de nouveaux sons et plus largement de musique, est aussi très investi dans une webradio musicale associative.