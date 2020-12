Africa Radio décerne à Fally Ipupa le Prix "Artiste 2020"

L'homme aux 70 millions de vues sur You Tube avec son clip Eloko Oyo a mis à profit sa disponibilité forcée pour venir en aide aux plus démunis victimes de la crise sanitaire en RDC, son pays d'origine. Dès le mois d'avril il a versé une partie des bénéfices du concert, 20 000 euros à l'hôpital Panzi du Prix Nobel de la Paix Denis Mukwege. La Fondation a continué ses distributions de vivre pendant toute l'année, la crise sanitaire ayant entrainé une grave crise économique en RDC.

L'année se finit pour Fally Ipupa par la sortie de son nouvel album "Tokooos", le 18 décembre. Il a choisi Africa Radio, ce jour-là, pour lancer son album et recevoir son prix.