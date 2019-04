Adoption définitive de la directive sur le droit d'auteur

"L’adoption de cette directive est un succès pour l’Europe qui a su revendiquer sa souveraineté numérique et son ambition pour la création. C’est une avancée majeure pour les créateurs européens dont le droit d’être justement et proportionnellement rémunéré est renforcé. C’est une victoire pour la France, pour les députés européens français, pour le président de la République et pour le gouvernement, qui ont su convaincre que l’Europe devait être davantage encore une terre de soutien à la création et de protection des créateurs" explique la Sacd.