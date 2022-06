Acast lance le ciblage conversationnel dans un podcast

Le ciblage conversationnel permet aux annonceurs de cibler les sujets au sein même d’un épisode de podcast, leur permettant ainsi de toucher les bons auditeurs dans un contexte le plus pertinent possible. Grâce à une technologie avancée de "speech-to-text" combinée à l'intelligence artificielle et au traitement du langage naturel, Acast transcrit et analyse en permanence des centaines de milliers d'épisodes de podcasts de son catalogue. Chaque épisode sera ensuite classé en fonction de la classification des contenus IAB (v2), ce qui permettra aux campagnes publicitaires d'être automatiquement intégrées dans les épisodes les plus pertinents par rapport au message de la marque.