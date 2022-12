AMI la radio devient "AMI la radio du Père Noël"

Dans le cadre de son déploiement, AMI la radio émet désormais sur les agglomérations de Poitiers et de La Rochelle, portant ainsi à 4 le nombre d’émetteurs diffusant "la radio des nouvelles technologies". Pour AMI la radio, "le DAB+ est un projet essentiel pour le média radio que nous soutenons fermement. On attend avec impatience d’autres fréquences en DAB+ pour que les auditeurs découvrent AMI la radio".Ainsi, la radio est diffusée en DAB+ à Paris, à Monaco, à Poitiers et à la Rochelle.