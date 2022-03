A2PRL annonce l’arrivée du "flash des bonnes nouvelles"

La mission d’A2PRL consiste à vous proposer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, des infos nationales ou locales complètes, neutres et réactualisées. Il est vrai que les titres de l’actualité sont souvent anxiogènes : pandémie, guerre, campagne électorale, terrorisme, corruption, grands procès... des sujets pourtant incontournables font bien souvent la "une". Alors voici de quoi changer les idées de vos auditeurs. L'A2PRL annonce le lancement du "flash des bonnes nouvelles".

Composé, comme toutes les productions de l'agence, d'informations vérifiées, ce "flash des bonnes nouvelles" veut éclairer "les initiatives honnêtes, le dialogue, l'inventivité et se concentre sur ce qui va bien" précise l'A2PRL.