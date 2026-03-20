À Radio France, Classique & Mix revient pour une 5e édition avec Yuksek

Ce format original propose une rencontre entre un orchestre symphonique et un artiste issu de la scène électro, invité à revisiter une œuvre majeure du répertoire classique. Conçu conjointement par FIP et l’Orchestre Philharmonique de Radio France, ce projet se décline chaque année autour d’une création hybride mêlant interprétation symphonique et relecture électronique.

Pour cette 5e édition, l’œuvre choisie est la Symphonie n°9, dite du "Nouveau Monde", d’Antonín Dvořák. La première partie de la soirée sera consacrée à son interprétation par l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Dans un second temps, le DJ et producteur Yuksek proposera sa propre lecture de cette partition. L’artiste présentera une réinterprétation électronique de l’œuvre, construite à partir du matériau musical du compositeur.