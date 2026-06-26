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Vendredi 26 Juin 2026 - 08:55

À Plouzané, des collégiens explorent leur environnement par le son


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Ce vendredi, le festival Longueur d'ondes et le collège Victoire Daubié de Plouzané clôtureront trois années de jumelage culturel par une séance d'écoute consacrée à la série de podcasts "À l'écoute, de la faune et la flore locale". Réalisés par des élèves de sixième, ces quatre épisodes explorent l'environnement naturel à travers des rencontres, des interviews et des captations sonores réalisées sur le terrain.


À Plouzané, des collégiens explorent leur environnement par le son

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Le Centre Culturel François Mitterrand de Plouzané accueillera, le vendredi 26 juin de 18h à 20h30, la restitution du troisième et dernier volet du jumelage culturel associant Longueur d'ondes et le collège Victoire Daubié. Cette soirée permettra au public de découvrir les quatre podcasts réalisés cette année par les élèves de sixième autour de la thématique "La faune et la flore locale".
Les journalistes Brice Andlauer et Aurélien Francès, de Silence Podcast, qui ont accompagné les élèves durant ce cycle de trois ans, seront présents lors de cette restitution.
Pour produire ces quatre épisodes, les collégiens ont rencontré plusieurs professionnels du secteur de l'environnement. Des biologistes marins spécialisés dans l'étude des cétacés ou des algues, des apnéistes ainsi qu'une éducatrice à l'environnement ont participé aux interviews réalisées par les élèves.

Le projet s'est également appuyé sur des prises de son réalisées à la plage de Sainte-Anne du Porzic. Les élèves y ont enregistré les sons de la mer et de la forêt afin de développer une approche sensible de leur environnement à travers l'écoute.

Une diffusion sur Oufipo après la restitution

À l'issue de cette soirée, les quatre épisodes rejoindront Oufipo, la plateforme de podcasts de Longueur d'ondes. Les auditeurs pourront également y retrouver les productions réalisées lors des deux premières années du jumelage culturel : "À l'écoute, récits du littoral" et "À l'écoute, des histoires agricoles". La plateforme propose plus largement des créations sonores consacrées aux voix, aux paysages et aux sonorités du Finistère, prolongeant ainsi le travail mené autour de l'écoute et de la création audio.
Ce projet est soutenu par le Département du Finistère dans le cadre du dispositif de jumelage culturel, ainsi que par Brest Métropole, la Ville de Plouzané et le Pass Culture.


Tags : formation, jeune public, Longueur d'Ondes



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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