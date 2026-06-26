À Plouzané, des collégiens explorent leur environnement par le son

Le Centre Culturel François Mitterrand de Plouzané accueillera, le vendredi 26 juin de 18h à 20h30, la restitution du troisième et dernier volet du jumelage culturel associant Longueur d'ondes et le collège Victoire Daubié. Cette soirée permettra au public de découvrir les quatre podcasts réalisés cette année par les élèves de sixième autour de la thématique "La faune et la flore locale".

Les journalistes Brice Andlauer et Aurélien Francès, de Silence Podcast, qui ont accompagné les élèves durant ce cycle de trois ans, seront présents lors de cette restitution.

Pour produire ces quatre épisodes, les collégiens ont rencontré plusieurs professionnels du secteur de l'environnement. Des biologistes marins spécialisés dans l'étude des cétacés ou des algues, des apnéistes ainsi qu'une éducatrice à l'environnement ont participé aux interviews réalisées par les élèves.