À Bruxelles, le podcast engagé prend toute la place

Ce 5 juillet 2025, le festival PodBXL investira le site transforma cowork à Evere (Bruxelles) de 9h à 22h. Organisé sans trophée ni palmarès, le rendez-vous mise sur une approche non compétitive. L’objectif affiché est clair : faire entendre des voix trop peu écoutées à travers des formats variés et enregistrés en direct. L’édition 2025 réunira neuf productions : fiction, témoignage brut, table ronde, poésie sonore ou encore récit de vie.

La ligne éditoriale du festival est résolument tournée vers l’engagement social. Le podcast y est envisagé comme un acte citoyen. Six des neuf productions retenues sont portées par des femmes. L’équipe du festival met en avant le lien entre création sonore et réalités sociales, refusant les logiques de starification au profit du sens et de l’écoute partagée. Les valeurs de solidarité et d’accessibilité guident l’ensemble de la programmation.