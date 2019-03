20 000 euros à gagner sur M Radio

Pour gagner cette somme, si un animateur M Radio, appelle une auditrice et lui demande : "Quelle est la radio numéro 1 sur la chanson française qui vous offre 20 000€ ?", il suffit de répondre "M Radio" et c’est gagné. C’est la première fois de son histoire que M Radio va offrir 20 000€ Cette opération marketing vient renforcer une campagne pub télé et presse (TF1, TMC, TF1 Séries Films, France TV, Télé 7 jours, Elle, Gala, Public, Paris Match…).

M Radio diffuse ses programmes sur 100 fréquences en France et vient d’être sélectionnée pour le DAB+.