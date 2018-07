126 000 Radio : Skyrock devant Europe 1

Skyrock poursuit son ascension avec près de 3.7 millions d’auditeurs chaque jour soit une hausse de 150 000 auditeurs sur un an. Seule station musicale à progresser sur un an et sur une vague, ces bonnes performances confortent Skyrock comme la deuxième radio musicale de France et la première radio des moins de 50 ans urbains. Forte de ces audiences, Skyrock enregistre la meilleure progression toutes radios confondues sur les 25-49 ans avec + 156 000 auditeurs sur ce public par rapport à la vague précédente. Par ailleurs, les mobiradios du groupe Skyrock enregistrent une audience au plus haut niveau avec plus de 9 millions d’écoutes actives pour le mois de juin 2018.