126 000 IDF : c'est plié

Tremblez braves gens ! Demain matin, Médiamétrie dévoilera, à 09h00, les Médialocales 2018. Alors, pour les radios régionales, on retient sa respiration. Cette étape est vécue comme une sorte d’aboutissement un peu comme celui que vivent les bacheliers ou comme, n’ayons pas peur de l‘écrire, un candidat à l’oral de l’ENA. On joue la prochaine saison sur un seul foutu résultat. Et, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé avant 09h00 demain matin. Et, tous les ans, ce maudit rituel se répète et on dort mal la nuit qui précède les résultats. "Un oui, un non, une ligne droite, un but" comme l’écrivait Nietzsche dans "Le Crépuscule des idoles". Si vous vous êtes inspirés de cette phrase et que vous avez bien travaillé depuis septembre, ça devrait le faire. Ou pas… Car l’audience de la radio a ses raisons que l’audience de la radio ne connaît point pour paraphraser l’adage de Pascal (pas le grand frère, le philosophe NDLR). On croise les doigts en pensant fort à vous et on va même faire quelques incantations à votre endroit.