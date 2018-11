100% offre une campagne de pub au gagnant du concours "Vitrines Roses"

Objectif : réaliser la plus belle vitrine pour promouvoir le dépistage et la prévention contre le cancer du sein et du col de l'utérus. L'enseigne Trentoto, située rue Paul Vidal, qui a remporté le prix. 100% était partenaire de l'événement et a offert à la boutique une campagne de publicité gratuite. Les deux autres lauréats toulousains sont les magasins I Concept et l'enseigne O'bag.

Rappelons que 100%, historiquement située près de Mazamet, et qui développe désormais plusieurs fréquences en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine, est diffusée depuis plusieurs semaines sur la fréquence 90.5 dans la Ville Rose.