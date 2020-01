100% lance l'opération "Si j'étais maire"

Ainsi, les auditeurs et les lecteurs pourront proposer leurs idées sur un plateau dédié, rencontrer les journalistes dans une "social room" et parler des grands enjeux pour leur ville. Ils pourront débattre et s'associer à cette belle opération autour de la démocratie locale. Parmi leurs propositions, les meilleures seront portées à la connaissance des candidats en lice pour les élections municipales.

L'opération "Si j’étais maire" débutera par Toulouse le 6 janvier, sur l'Esplanade François-Mitterrand de 10h à 14h. La tournée se terminera à Tournefeuille le 8 mars prochain. Entre temps, 100% s'arrêtera à Tarbes, Perpignan, Narbonne, Carcassonne ou Auch et Montauban mais aussi dans les petites villes.