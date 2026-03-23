100% Radio déploie un événement antenne avec un concert live à Toulouse

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Dans le cadre de la Foire Internationale de Toulouse, programmée du 10 au 19 avril 2026, 100% Radio met en place une opération associant diffusion radio et événement live. Le dispositif repose sur l’organisation de 100% Radio Live, un concert programmé le mardi 14 avril à 18h au MEETT à Toulouse. Cette activation s’inscrit dans une logique de complémentarité entre antenne et expérience terrain, en proposant aux auditeurs un accès à un événement musical dans un cadre événementiel plus large.
L’accès au concert 100% Radio Live est proposé gratuitement sur invitation. Les auditeurs peuvent obtenir leurs places en écoutant 100% Radio chaque jour ou en s’inscrivant via les supports digitaux associés.
Le concert réunira plusieurs artistes programmés sur une même scène, avec Slimane, Superbus, Boulevard des Airs, Mentissa, Jeck & Carla, Styleto et Fredz. Cette programmation constitue le contenu central de l’opération, servant de levier pour mobiliser l’audience et structurer la communication antenne autour de l’événement.