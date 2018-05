​L’avenir d’Europe 1 sera fixé ce jeudi

Un nom pour reprendre la direction revient avec insistance : Laurent Guimier . Selon la Lettre de l'Expansion , l’actuel directeur des antennes de Radio France, que l’on dit plutôt proche d’Arnaud Lagardère, prendrait la tête du pôle news composé d'Europe 1, de Paris Match et du JDD, actuellement en grande difficulté. Europe 1 a perdu 19 millions d'euros l'an dernier, à peine compensés par un bénéfice de 6 millions d'euros des stations musicales Virgin Radio et RFM. Le JDD ne gagne pas d'argent et seul Paris Match est légèrement bénéficiaire.L’Assemblée générale de Lagardère devrait donc permettre d’y voir plus clair, d’autant qu’un fonds actionnaire, à hauteur de 4 % demande expressément à la direction du groupe d’expliquer sa stratégie, notamment sur sa branche médias dont le démantèlement est en cours après la cession annoncée de la plupart des titres (Télé 7 Jours…) et de radios à l’étranger.