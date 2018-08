franceinfo veut "informer, éclairer et innover"

"Un média global d’information ultra fiable, réactif et innovant, qui pratique à chaque instant une obsession de la rigueur, de la vérification et même de la certification de l’information" indique Vincent Girect, directeur de cette chaîne de Radio France, pour qualifier franceinfo. "franceinfo occupe une place et une responsabilité singulière pour défendre et faire vivre une pratique exigeante du journalisme, en portant au plus haut les valeurs du service public : informer au plus près des faits et du terrain en étant les plus réactifs, bannir le conditionnel, mettre en perspective avec des experts reconnus et "certifiés", pratiquer l’échange contradictoire, être accessible à tous les publics".