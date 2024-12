franceinfo récompensé au Prix Varenne 2024

Ce 18 décembre, Agathe Mahuet a reçu le Grand Prix Varenne 2024 dans la catégorie radio pour son reportage en Ukraine, sur le fatalisme des villageois proches de la ligne de front. Avec l’exemple d’un pêcheur qui habite à six kilomètres de la ligne de front. Agathe Mahuet, Jérémy Tuil et Yashar Fazylov ont rencontré Mykola Alexandrovitch, ancien policier de 73 ans, vivant à six kilomètres de la frontière russe dans l'est de l'Ukraine.

Intitulé " Ukraine, le pêcheur impassible malgré la guerre", le reportage diffusé le 21 avril 2024 revient sur ces Ukrainiens qui vivent avec la guerre au quotidien.